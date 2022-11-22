Львівська поліція повідомила про підозру учасникам злочинної групи, що провадила незаконну порубку деревини, - МВС

Державі завдано збитків на суму понад 260 тисяч гривень.

На Львівщині 38-річний керівник державного лісового господарства налагодив незаконну схему порубок деревини. Маючи у відповідальності понад 5 тис. га, члени злочинного угруповання проводили незаконні порубки деревини, зокрема сосни.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Для приховування правопорушень до документів вносилися неправдиві дані про об'єми відведеного для порубок лісу", - йдеться у повідомленні.

У серпні 2022 року поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи. У ході заходів вилучено вантажну та спеціальну техніку, якими деревина транспортувалася на лісопереробний об’єкт на території області.

Встановлено, що завдано збитків на суму понад 260 тисяч гривень.

21 листопада керівникові господарства, його трьом колегам та власнику лісопереробного об’єкта оголошено підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України. Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку ДБР повідомило про підозру ексвисокопосадовцю ДАЗВ у сприянні незаконній вирубці дерев на 15,5 млн гривень. Санкція за статтями передбачає до семи років позбавлення волі.