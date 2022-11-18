Конституційний суд закрив провадження за поданням ексрегіоналів щодо неконституційності публічного електронного декларування

Конституційний суд відхилив подання 48 колишніх регіоналів щодо неконституційності електронних декларацій.

Суд закрив провадження 10 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин ("Голос") у Телеграм.

Він нагадав, що в грудні 2015 року тодішні народні депутати Євген Балицький, Вілкул, Михайло Добкін, Євген Мураєв та інші подали позов щодо нібито неконституційності розміщення декларацій публічно, а також щодо відповідальності за подання недостовірної інформації.

В ухвалі суду зазначили, що з моменту подання цієї справи на розгляд до оскаржуваних законів були внесені суттєві зміни. Завдяки цим змінам значно змінився предмет оскарження, а положення, щодо яких зверталися народні депутати, втратили чинність.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 Конституційний суд в іншому провадженні щодо електронних декларацій ухвалив рішення, яким фактично заблокував подання такої звітності про доходи. Суд визнав неконституційними положення закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції було вимушено закрити реєстр, а з Кримінального кодексу вилучили відповідну статтю. Наслідком стало закриття проваджень щодо деяких політиків, підозрюваних у недостовірному декларуванні.

Рішення КС ухвалив, коли його очолював Олександр Тупицький, який сам підозрюється в недостовірному декларуванні. Зараз він уже не є головою Конституційного суду.

30 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру.

У грудні 2020 Рада відновила кримінальну відповідальність за недосторіне декларування. Кримінальний кодекс отримав нові статті: 366-2 і 366-3. Законопроєкт встановив відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення. У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів. Президента закликали ветувати закон.

Тому в січні 2021 Зеленський зареєстрував новий законопроєкт, який передбачав ув’язнення за брехню в деклараціях.

3 червня 2021 Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях або їх умисне неподання. Законопроєкт дозволяє позбавляти волі строком до двох років та збільшити штрафи за недостовіре декларування.

29 червня народні депутати ухвалили законопроєкт про позбавлення волі за брехню в деклараціях із пропозиціями президента.