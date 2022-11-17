Десять років проведе за ґратами правоохоронець, який скоїв смертельне ДТП на Київщині, - ДБР

За матеріалами ДБР Вишгородський районний суд Київської області визнав винним та позбавив волі на десять років колишнього начальника сектору ювенальної превенції відділу превенції Вишгородського районного управління поліції ГУНП у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Поліцейський напідпитку у грудні 2021 року скоїв смертельну ДТП на в’їзді до села Нові Петрівці. На швидкості майже 130 км/год він зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія", який стояв на перехресті та очікував на зелене світло світлофора", - йдеться у повідомленні.

У результаті аварії 23-річний пасажир "ЗАЗ-Таврія" загинув на місці, а його однолітки - водій та пасажирка були госпіталізовані. Згодом від отриманих травм пасажирка померла, водій автомобіля отримав численні забої.

За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння, проходити тестування відмовився. Слідство призначило судово-токсикологічну експертизу, яка показала 1,97 проміле алкоголю при нормі у 0,2.

У ході судових засідань колишній правоохоронець щиро покаявся в скоєному та попросив вибачення у рідних потерпілих.

Суд також зобов’язав винуватця ДТП сплатити рідним загиблих моральну шкоду у розмірі майже 480 тисяч гривень.

Раніше винуватця смертельної ДТП на Дніпропетровщині, яка відбулася у 2021, засуджено до восьми років позбавлення волі. Внаслідок інциденту загинула жінка, а її 5-річний син отримав численні тяжкі тілесні ушкодження.