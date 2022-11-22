Фото: МВС

“За наказом міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, триває операція “Акциз”. Основна мета – припинення нелегальної торгівлі без сплати податків на ринках пального та тютюнових виробів”, – йдеться у повідомленні.

Департамент стратегічних розслідувань НПУ у посиленому варіанті відпрацьовує осередки тіньової економіки, яка послаблює і знекровлює ресурси країни.

Фото: МВС

Зокрема, днями у розробку ДСР потрапила група осіб, яка налагодила міжрегіональний канал транспортування сировини для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів.

На трасі Знам’янка-Чоп у Хмельницькій області затримано вантажівку “МАН”, в якій виявлено понад 5 тонн тютюну й товаротранспортні накладні з очевидними ознаками фіктивності.

Попередня ринкова вартість вилученого становить орієнтовно 1,3 млн гривень.

Фото: МВС

Оперативна інформація вказує, що згадана сировина призначалась для постачання у підпільні цехи, для подальшого виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції.Наразі щодо цього факту вже внесено відомості до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого частини 1 статті 204 та частини 3 статті 358 КК України. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, покликані встановити й задокументувати всіх учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок.