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Європейські правоохоронці викрили наркокартель, який контролював третину торгівлі кокаїном в Європі, - Європол

В ході розслідування правоохоронні органи вилучили понад 30 тонн наркотиків.

Європейські правоохоронці викрили наркокартель, який контролював третину торгівлі кокаїном в Європі, - Європол
Фото: Європол

У період з 8 по 19 листопада по всій Європі та в Об’єднаних Арабських Еміратах були проведені скоординовані рейди пов'язані з міжнародною наркоторшівлею. У ході розслідування було затримано 49 підозрюваних.

Про це повідомив Європол.

"Ці арешти є кульмінацією паралельних розслідувань в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах, США та ОАЕ за підтримки Європолу щодо діяльності цієї злочинної мережі, яка займається масштабним обігом наркотиків і відмиванням грошей", - йдеться у повідомленні.

Загалом, шість країн об'єднали зусилля для знищення "суперкартелю" наркоторговців, які контролюють близько третини торгівлі кокаїном у Європі.

Масштаби імпорту кокаїну до Європи під контролем і командуванням підозрюваних були величезними. В ході розслідування правоохоронні органи вилучили понад 30 тонн наркотиків.

У рамках розвідувальної діяльності, Європол розробляв достовірну розвідувальну інформацію про наркокартель, який наповнює Європу кокаїном.

За останні два роки організація провела кілька координаційних зустрічей, щоб об’єднати різні країни, які працюють над тими самими цілями, для розробки спільної стратегії знищення всієї мережі. За цей період в Європолі відбулося більше десяти оперативних зустрічей.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю.

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