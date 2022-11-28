Судитимуть чиновника міграційної служби, який продавав українські паспорти росіянам, – ДБР

Він обвинувачується у службовому підробленні.

За матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт стосовно працівника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, який видавав іноземцям українські ID-картки на паспортні дані померлих громадян України. Серед охочих "стати" українцями були росіяни.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Посадовець протягом 2020-2021 років за гроші вносив до Єдиної інформаційної автоматизованої системи управління міграційними процесами ДМС України фотографії іноземців разом з даними померлих українців", – йдеться у повідомленні.

Після цього, на підставі українських паспортів, "клієнти" посадовця оформлювали закордонні документи для безперешкодного перетину кордону з Європейським Союзом.

Схема була виявлена та зупинена наприкінці жовтня 2021 року.

Працівник Управління ДМС України в Хмельницькій області обвинувачується у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Працівники ДБР продовжують вивчати причетність інших службових осіб Державної міграційної служби України в Хмельницькій області до вчинення подібного роду злочинів у межах окремих кримінальних проваджень.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР на початку жовтня було повідомлено про підозру працівнику відокремленого територіального підрозділу Управління ДМС України в Хмельницькій області, який брав участь у незаконній схемі видачі українських паспортів іноземцям, зокрема росіянам.