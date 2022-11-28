Головне за ніч. Понеділок, 28 листопада

Росіяни цілеспрямовано бʼють по будинках мирних мешканців у Херсоні, Донецька область частково без електрики, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Упродовж минулої доби ворог бив також по Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Детальніше – в новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 28 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 87 900 солдат.

Про інші втрати противника – в новині.

За словами мера Києва Віталія Кличка, повної евакуації з Києва у випадку затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.

Міська влада має бути готовою до різних сценаріїв, в тому числі й до поганих, зазначив Кличко. За інформацією військових, росіяни планують і надалі завдавати ударів по інфраструктурі України, щоб залякати українців темрявою і холодом.

"Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони. І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", – додав міський голова столиці.

У Держдумі Російської Федерації погрожують Киргизстану через намір терміново перейменувати всі райони Бішкека державною мовою.

Перша заступниця голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Світлана Журова заявила, що переіменування - це "вихід на шлях України", а також - "перші маленькі кроки, щоб у результаті видавити повністю російську мову".

Вона також зазначила, що це питання, можливо, обговорюватиметься на найвищому державному рівні в РФ. Журова заявила, що про заклики спікера Нурлана Шакієва до перейменування розкажуть Путіну, щоб він "зробив зауваження" президентові Киргизстану Садиру Жапарову.

25 листопада спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв під час виступу на загальнонародному курултаї країни закликав терміново перейменувати державною мовою райони столиці, які досі називають Ленінський, Першотравневий, Жовтневий і Свердловський.

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