Це найбільша група міністрів, яка одночасно прибула до України за час повномасштабного вторгнення.

До Києва 28 листопада з візитом прибули міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції.

Про це повідомив у твіттер голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з найвищими посадовцями України, це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримати Україну", – написав він.

Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 🇫🇮 🇮🇸 🇳🇴 🇸🇪 🤝 🇺🇦

📷M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

Українська інфраструктури зазнала значних пошкоджень через шість атак, які Росія завдала по ній починаючи з 10 жовтня. ОК "Південь" попереджає, що ворог готує новий удар – він може відбутися на початку цього тижня. Президент Володимир Зеленський закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги.