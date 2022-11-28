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Голови МЗС семи країн Північної Балтії прибули до Києва

Це найбільша група міністрів, яка одночасно прибула до України за час повномасштабного вторгнення. 

До Києва 28 листопада з візитом прибули міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції. 

Про це повідомив у твіттер голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з найвищими посадовцями України, це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримати Україну", – написав він.

Українська інфраструктури зазнала значних пошкоджень через шість атак, які Росія завдала по ній починаючи з 10 жовтня. ОК "Південь" попереджає, що ворог готує новий удар – він може відбутися на початку цього тижня. Президент Володимир Зеленський закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги. 

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