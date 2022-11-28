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За добу ворог обстріляв десять населених пунктів на Донеччині, – поліція

Знищені та пошкоджені вісім цивільних об’єктів, з них сім – багатоквартирні та приватні будинки.

За добу ворог обстріляв десять населених пунктів на Донеччині, – поліція
Обстріли Донеччини
Фото: Поліція Донеччини

У Донецькій області ворог за добу 27 листопада обстріляв десять населених пунктів. Є загиблі і поранені серед цивільних.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Загалом, за минулу добу правоохоронці зафіксували 13 ворожих обстрілів.

"Масовим ударам російських військ піддалися Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Бахмут, Велика Новосілка, Георгіївка, Карлівка, Кліщіївка, Ласточкине, Максимільянівка", – йдеться у повідомленні.

Знищені та пошкоджені вісім цивільних об’єктів, з них сім – багатоквартирні та приватні будинки.

З артилерії росіяни обстріляли дитячий майданчик у Кураховому, вбили та поранили цивільних жителів. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки. Внаслідок вогневих уражень дістали травми також жителі Авдіївки та Георгіївки.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Фото: Відділ комунікації поліції Донецької області

Фото: Відділ комунікації поліції Донецької області

Фото: Відділ комунікації поліції Донецької області

Фото: Відділ комунікації поліції Донецької області

Крім того, за добу поліція допомогла евакуювати 52 людини. З початку обов’язкової евакуації – понад 31 361 особу, серед них 4714 – діти, 1906 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, згідно з учорашнім зведенням Генштабу, окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Авдіївкою.

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