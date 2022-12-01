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Cправу “гєнічєскіх міліціонерів” розгляне Галицький райсуд Львова

Фігурантам оголосили підозру у колабораційній діяльності.

Cправу “гєнічєскіх міліціонерів” розгляне Галицький райсуд Львова

Поліцейські Львівської області скерували до суду справу “гєнічєскіх міліціонерів” – ексначальника охорони приватної фірми та колишніх міліціонерів.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

З березня по травень 2022 року чоловіки, перебуваючи на території Генічеська Херсонської області, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно обійняли посади керівного складу псевдоправоохоронного органу.

Обвинувачені займалися підбором кандидатів та співробітників до органу, охороною заходів, які проводила окупаційна адміністрація та виконували інші “правоохоронні функції” на території міста.

21 червня фігурантам оголошено підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

29 листопада обвинувальний акт щодо них було скеровано на розгляд до Галицького районного суду м. Львова.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Національна поліція України розпочала 98 кримінальних проваджень за фактом державної зради.

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