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Двох військових РФ, які катували мешканців Бучанського району, заочно засуджено до 12 років за ґратами, - ОГ

Вони катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували застосуванням зброї.

Двох військових РФ, які катували мешканців Бучанського району, заочно засуджено до 12 років за ґратами, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду двох військовослужбовців ЗС РФ засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року військовослужбовці 5 окремої танкової бригади ЗС РФ в/ч 46108 м. Улан-Уде, перебуваючи у селі Бузовій Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема повідомляється, що військові країни-агресора вдерлися до приватного будинку. Погрожуючи зброєю, вони били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували застосуванням зброї. Після знущань та погроз засуджені заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим.

Обох визнано винними у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, судитимуть трьох військових РФ, які у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району знущалися та закопували в холодний ґрунт цивільною мешканця Київщини.

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