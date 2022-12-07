Пішли у відставку троє суддів КСУ

Строк каденції всіх трьох суддів ще не сплив.

Троє суддів Конституційного Суду України пішли у відставку у середу, 7 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду.

"У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв. За результатами засідання Конституційний Суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що строк каденції всіх трьох суддів ще не сплив. У Ігоря Сліденка і Сергія Саса строк каденцій спливав навесні 2023 року, а у Ірини Завгородньої, яка стала суддею 2018 року, ще залишалося 5 років повноважень, пише Судово-юридична газета.

Причини завчасного подання у відставку наразі невідомі.

Зазначимо, що у жовтні 2020 року суддя Сліденко як доповідач у справі за конституційним поданням 47 нардепів, оголосив рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації. Крім цього, Конституційний суд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Судді Завгородня і Сас так само підтримали скасування антикорупційної реформи у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, що Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах. У висновку загалом позитивно оцінено зусилля української влади щодо удосконалення конкурсного відбору кандидатів до суддів КСУ та надано відповідні рекомендації для удосконалення законопроєкту 7662.