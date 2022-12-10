До весни 2023 року США сформують 100 розмінувальних команд для роботи в Україні, - Держдеп

США розраховують до весни 2023 року сформувати та профінансувати роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на представника Держдепу СШАу справах Європи Майкла Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США.

"Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які, починаючи з березня, знешкодили близько 500 тисяч вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Втім представник Держдепу наголосив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати в процесі роботи.

Повідомляється, що на тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні цього року США виділяє 91,5 млн доларів.

"Ця програма - унікальна. Це єдиний серед профінансованих іноземними державами великий проєкт із навчання саперів всередині України. Адже інші такі проекти зазвичай вимагають, аби українські фахівці виїжджали за кордон. Крім того, всі інші урядові організації можуть узяти участь у цьому проєкті та ділитися досвідом", - сказав Тірре.

Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування.

Нагадаємо, задля пришвидшення процесу розмінування нещодавно на 400 осіб було збільшено кількість піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наразі завершені їхній підбір та навчання. У перспективі уряд планує збільшення кількості піротехніків ДСНС ще на 500 осіб.