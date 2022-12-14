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На Одещині затримали агента РФ, який контактував з вагнерівцями

Місцевий мешканець фотографував військові об’єкти та берегову лінію області.

На Одещині затримали агента РФ, який контактував з вагнерівцями
Фото: Національна поліція

На Одещині викрили корегувальника ракетних ударів ворога, який підтримував контакти з ПВК “Вагнер”.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими СБУ в Одеській області встановили чоловіка 2000 року народження, який діяв в інтересах ворога”, – йдеться у повідомленні. 

Місцевий мешканець фотографував військові об’єкти та берегову лінію Одещини та передавав дані ворожим координаторам. 

У соціальних мережах відверто підтримував збройну агресію та схвально висловлювався щодо дій РФ і так званих Л/ДНР.

У чоловіка вилучили російські рублі та формений одяг із білою пов’язкою – таку окупанти використовували на початку повномасштабного нападу. Також встановлено факт підтримки контактів із представниками ПВК “Вагнер”.

9 грудня його затримали та оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. 

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини. Чоловіка призначили "керівником" РЕС Краснолиманського району.

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