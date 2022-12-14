Головне за ніч. Середа, 14 грудня

Збиті дрони над Києвом і Київщиною, відбиті атаки противника на Харківщині та на Донбасі, ворожий обстріл Нікопольщини, петиція до Президента щодо містобудівної реформи.

Уранці 14 грудня російська армія здійснила масовану атаку з використанням ударних безпілотників. 13 безпілотників було збито, люди не постраждали, водночас є пошкодження житлових будинків.

У столиці внаслідок ранкової ворожої атаки безпілотниками пошкоджено адміністративну будівлю. Є також незначені ураження чотирьох житлових будівель.

У Київській області пошкоджено приватний будинок.

"Київ зазнав двох хвиль атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах повідомили, що масований запуск іранських Shahed-136/131 Росія здійснила з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Гряниківка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

Противник завдав одного авіаційного та 11 ракетних ударів, з них трьох – по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 грудня - в нашій новині.

Російські окупаційні війська всю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

"Тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередачі", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

Петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 5655 набрала понад 25 тисяч голосів менше ніж за дві доби.

“Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництв та документації за цим проектом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Окрім цього пропонується створити "Містобудівну палату" при Міністерстві розвитку регіонів, повноваження якої дуже схожі з сумнозвісною "Тендерною Палатою", - написав автор петиції Владислав Проценко.

На думку автора петиції, у разі реалізації цього законопроекту процес хаотичного забудування українських міст і знищення історичних пам'яток буде пришвидшений.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 грудня проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. За проголосували 228 нардепів.

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