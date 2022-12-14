Для атаки "шахідами" Росія може використовувати ще попередню доставлену партію, – Ігнат

Сьогодні вночі росіяни вчинили вже третю за останній час атаку іранськими ударними безпілотниками. Встановити, чи це вже нова партія, має розвідка.

Проблеми логістики ударних БпЛА з Ірану до Росії немає, оскільки вони мають спільне Каспійське море і можуть постачати їх морським шляхом. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Попередня інформація була від Головного управління розвідки, що замовила Росія 1740 цих БпЛА і перша партія, про яку ми зараз говоримо, було використано понад 400 цих БпЛА", – повідомив він.

Нагадаємо, близько шостої ранку Росія влаштувала масовану атаку ударними безпілотниками на Київ. Збито щонайменше 13 БпЛА. У Києві уламки безпілотників пошкодили адміністративну будівлю і чотири житлові будинки, поранених немає. У передмісті, у Вишневому, пошкоджено приватний будинок.

6 грудня Росія поновила напади "шахідами" після тритижневої перерви. Британська розвідка припускала, що це може бути повʼязано з доставкою нової партії БпЛА з Ірану.