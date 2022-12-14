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У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)

Даних про поранених немає. 

У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Уламки пошкодили будинок
Фото: Кирило Тимошенко в Telegram

Наслідки обстрілів Київщини
Фото: Telegram / Кирило Тимошенко
Наслідки обстрілів Київщини

У Київській області внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджено приватний будинок. Про це йдеться у Телеграм заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенка. 

"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе (це – місто, – Ред.) – приватний будинок", – заявив він.

За уточненими даними від Київської міської військової адміністрації, в столиці є пошкодження не двох, а однієї адміністративної будівлі. Натомість є також незначені ураження чотирьох житлових будинків.

"Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Наслідки обстрілів Київщини
Фото: Telegram / Кирило Тимошенко
Наслідки обстрілів Київщини

Нагадаємо, ворог вчинив масовану атаку іранськими БплА Shahed. Над столицею і біля неї станом на 8 ранку збили вже 11 апаратів.

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