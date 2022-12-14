Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі столиці.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

На місце вибуху вирушили відповідні служби, деталі оприлюднять згодом.

“Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце”, – зазначив мер.

Оновлення 7:56. За попередньої інформацією, уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що нові обстріли Києва можуть призвести до вимкнення опалення до весни.