Нові обстріли Києва можуть призвести до вимкнення опалення до весни, "Пункти незламності" не допоможуть, - Кличко

Міський голова закликав жителів готуватися до різних сценаріїв, робити запаси теплих речей та їжі або ж перебиратися в передмістя.

Після останніх масованих атак Росії у Києві вдалося частково стабілізувати ситуацію з енерго-, водо- і теплопостачанням. Але у випадку нових атак у місті може до весни зникнути опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на Київському безпековому форумі.

"Якщо протягом 24 годин за температури мінус 5 зовні не буде опалення та води, нам потрібно буде зливати системи опалення, тому що це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо змушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно… І на початок весни будуть складні виклики", - сказав Кличко.

Він додав, що жителі повинні "бути готовими до різних сценаріїв і найгіршого".

За словами міського голови, діючі "Пунткти незламності" не є панацеєю, адже розраховані на тимчасове перебування людей; при цьому кількість таких пунктів не покриває потреби усіх жителів Києва.

"Ми зробили 430 пунктів обігріву. Але це не панацея. В місті Києві знаходить на сьогодні 3,5 млн людей. 430 пунктів обігріву - смішно. І 500 не допоможе", - сказав Кличко.

Наразі дефіцит в енергосистемі міста становить 30%. За словами очільника Києва, все працює в обмеженому режимі. Влада звертається до бізнесу, аби той облаштовував свої приміщення під пункти обігріву.

Водночас Кличко закликав киян зробити запаси води, теплих речей, продуктів, які довго зберігаються. Також людям необхідно подбати про можливий переїзд у передмістя на випадок надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у КМВА повідомили, що підключені до однієї мережі з обʼєктами критичної інфраструктури будинки також знеструмлюватимуть. Деякі відключатимуть від електропостачання у ручному режимі.