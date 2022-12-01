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Amazon надасть Україні додаткові 75 мільйонів доларів підтримки, - Федоров

З початку повномасштабного вторгнення компанія Amazon AWS була однією з перших, хто допоміг втримати цифрову інфраструктуру країни.

Amazon надасть Україні додаткові 75 мільйонів доларів підтримки, - Федоров
Фото: ТГ Федорова

Amazon та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. Згідно з ним компанія надасть Україні ще 75 мільйонів доларів підтримки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Очільник Мінцифри підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення компанія Amazon AWS була однією з перших, хто допоміг втримати цифрову інфраструктуру країни.

"Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів. Це дозволило працювати реєстрам навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям - отримувати держпослуги онлайн", - сказав він.

Наразі Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. "Дія" з перших днів повномасштабної агресії зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії.

"Це робить "Дію" та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою", - наголосив міністр.

Крім того, компанія допомагає навчатись тисячам українців IT-спеціальностей. За місяць до програми ITSkills4U від Amazon AWS і "Дія" доєдналися вже понад 11 тисяч українців.

Нагадаємо, ще в березні Amazon припинила відправку товарів до Росії та Білорусі.

https://lb.ua/economics/2022/03/09/508782_amazon_pripinyaie_vidpravku_tovariv.html

У липні Мінцифри вручило "Відзнаку миру" компанії, яка активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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