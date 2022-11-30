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Євросоюз передасть Україні чергову партію генераторів

Раніше ЄС надіслав Україні 550 генераторів.

Євросоюз передасть Україні чергову партію генераторів
Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Щоб протистояти російським ударам по інфраструктурі України, Євросоюз надсилає 40 електрогенераторів. 

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення”, - написав Боррель.

Він додав, що на зустрічі G7 країни скоординували свою підтримку Україні.

Боррель нагадав, що раніше Євросоюз надіслав до України 550 генераторів.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 млн євро. Також Німеччина надає Україні понад 350 генераторів.

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