Євросоюз передасть Україні чергову партію генераторів

Раніше ЄС надіслав Україні 550 генераторів.

LB.ua в Google News

Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Щоб протистояти російським ударам по інфраструктурі України, Євросоюз надсилає 40 електрогенераторів.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення”, - написав Боррель.

Він додав, що на зустрічі G7 країни скоординували свою підтримку Україні.

Боррель нагадав, що раніше Євросоюз надіслав до України 550 генераторів.

We have already restored hundreds of kilometers of our border.

We still have to restore hundreds of kilometers.

Do you have any doubts that we will?

We have none! — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 30, 2022

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 млн євро. Також Німеччина надає Україні понад 350 генераторів.