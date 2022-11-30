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Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Відповідна резолюція була підготовлена депутатами декількох партій.

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 30 листопада, німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом українського народу, підготували депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу. 

"Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію", - йдеться у резолюції.

У ній зазначається, що примусовий голод також був спрямований на "політичне придушення української національної свідомості". Відповідальність за масові смерті від голоду несе політичне керівництво Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. 

"Таким чином, Голодомор є злочином проти людства", - наголошують парламентарі.

"Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу. До них належать Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, воєнні злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність", – вказано у документі.

Депутати Бундестагу закликають федеральний уряд пам'ятати про жертв Голодомору та сприяти його міжнародному розголосу. Уряд також має протидіяти "будь-яким спробам запуску односторонніх російських історичних наративів".

Під час голосування у Бундестазі під час голосування були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв та колишній посол, а нині заступник глави МЗС Андрій Мельник. 

Раніше верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років. За декларацію проголосували 54 депутати.

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