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​Нацполіція відкрила понад 46 тисяч кримінальних проваджень проти російських військових за злочини в Україні

Левову частку становлять порушення законів та звичаїв війни.

​Нацполіція відкрила понад 46 тисяч кримінальних проваджень проти російських військових за злочини в Україні
Фото: Національна поліція

Станом на 30 листопада слідчі Національної поліції розпочали 46238 кримінальних проваджень проти російських військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Левову частку (а це 34 859 проваджень) становлять порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Серед інших - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (9 084 провадження), колабораційна діяльність (2 110), державна зрада (100), диверсія (37) та інші.

Нагадаємо, днями отримав підозру сержант Міноборони РФ, який катував колишніх учасників АТО під час окупації Київщини.

Нещодавно на Чернігівщині російського військового засудили до десяти років позбавлення волі.

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