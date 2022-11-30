У Києві в метро облаштували точки з USB-зарядками. Перелік станцій

На 19 станціях метрополітену Києва облаштували точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Точки встановлено на платформах станцій.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Телеграм. Він опублікував перелік станцій.

Червоної лінії:

"Академмістечко"

"Житомирська"

"Нивки"

"Берестейська

Синьої лінії:

"Теремки"

"Іподром"

"Виставковий центр"

"Васильківська"

"Голосіївська"

"Деміївська"

"Тараса Шевченка"

"Почайна"

"Мінська"

"Героїв Дніпра"

Зеленої лінії:

"Бориспільська"

"Харківська"

"Позняки"

"Осокорки"

"Видубичі"

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, що в випадку тривалого відключення електроенергії зарядити пристрої також можна у пунктах незламності. У Києві їх розгорнули більше 400.