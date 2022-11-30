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У Києві в метро облаштували точки з USB-зарядками. Перелік станцій

Мережу точок розширюватимуть. 

У Києві в метро облаштували точки з USB-зарядками. Перелік станцій
Фото: kyivcity.gov.ua

На 19 станціях метрополітену Києва облаштували точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Точки встановлено на платформах станцій. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Телеграм. Він опублікував перелік станцій. 

Червоної лінії:

  • "Академмістечко"
  • "Житомирська"
  • "Нивки"
  • "Берестейська

Синьої лінії:

  • "Теремки"
  • "Іподром"
  • "Виставковий центр"
  • "Васильківська"
  • "Голосіївська"
  • "Деміївська"
  • "Тараса Шевченка"
  • "Почайна"
  • "Мінська"
  • "Героїв Дніпра"

Зеленої лінії:

  • "Бориспільська"
  • "Харківська"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Видубичі"

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, що в випадку тривалого відключення електроенергії зарядити пристрої також можна у пунктах незламності. У Києві їх розгорнули більше 400. 

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