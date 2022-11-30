У Києві в метро облаштували точки з USB-зарядками. Перелік станцій

На 19 станціях метрополітену Києва облаштували точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Точки встановлено на платформах станцій.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Телеграм. Він опублікував перелік станцій.
Червоної лінії:
- "Академмістечко"
- "Житомирська"
- "Нивки"
- "Берестейська
Синьої лінії:
- "Теремки"
- "Іподром"
- "Виставковий центр"
- "Васильківська"
- "Голосіївська"
- "Деміївська"
- "Тараса Шевченка"
- "Почайна"
- "Мінська"
- "Героїв Дніпра"
Зеленої лінії:
- "Бориспільська"
- "Харківська"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Видубичі"
"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", – повідомив Кличко.
Нагадаємо, що в випадку тривалого відключення електроенергії зарядити пристрої також можна у пунктах незламності. У Києві їх розгорнули більше 400.