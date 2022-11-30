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У Миколаївській області відновлюють електрику та постачання води, – Кім

Минула доба в області пройшла відносно спокійно.

У Миколаївській області відновлюють електрику та постачання води, – Кім
Фото: Олександр Сєнкевич

Наразі Снігурівка вже забезпечена мобільним зв’язком, частково – водою та електрикою. Триває масштабне розмінування деокупованих територій.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.ua.

“У Снігурівці вже відновили мобільний зв’язок, частково – електрику та водопостачання. Ми хочемо відновити на 100%. Зараз частина ще працює на дизельних генераторах. Забезпечені лікарні, відкриваються центри адміністративних послуг, відновлені силові структури, органи управління на всіх деокупованих громадах. Завезена необхідна гуманітарна допомога. Також відновлюються дороги. Зараз відновлюють третій міст для сполучення між громадами. Триває масштабне розмінування. Основна проблема на деокупованих територіях – це велика кількість мін”, – заявив Кім.

За його словами, остання доба в області пройшла відносно спокійно. “Були обстріли біля Очаківської громади. Жертв та руйнувань немає”, – підкреслив він.

Голова ОВА нагадав, що окупанти підірвали водогін та вкотре завдавали удару по лінії постачання електроенергії.

“На цей час окупанти продовжують обстрілювати дві важливі ділянки. Є певні руйнування. Також вони обстріляли об’єкт з лінією постачання електрики. Ситуація – важка. Але ми працюємо та намагаємося відновитися. Щодо постачання води, то тут оперативні зміни. Виїхала бригада, яку обстріляли. Тому вони були змушені відступити, чекати військових та дозволу на продовження робіт. Енергопостачання при цьому відновлюється, ліміти – збільшуються. Плануємо просити зменшити час відключень. Ситуація в області – стабільна. Ми повністю залежимо від енергосистеми України”, – додав він.

Нагадаємо, у деокупованій Снігурівці людина підірвалась на міні.

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