Дефіцит потужностей в енергосистемі України становить 27%, – Укренерго

У середу, 30 листопада, дефіцит потужності в енергосистемі України становить 27%.

Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Telegram.

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%", – йдеться у повідомленні.

До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, для покращення ситуації з енергетикою Україні потрібні потужна протиповітряна оборона, а також можливість швидко проводити ремонтні роботи.