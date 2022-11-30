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Дефіцит потужностей в енергосистемі України становить 27%, – Укренерго

Зменшити дефіцит в енергосистемі допомагає поступове зростання потужності генерації.

Дефіцит потужностей в енергосистемі України становить 27%, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

У середу, 30 листопада, дефіцит потужності в енергосистемі України становить 27%.

Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Telegram.

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%", – йдеться у повідомленні.

До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, для покращення ситуації з енергетикою Україні потрібні потужна протиповітряна оборона, а також можливість швидко проводити ремонтні роботи.

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