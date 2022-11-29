Телевізори, павербанки, обігрівачі та олія. Що українці купували на Black Friday 2022

За перші дні акції Black Friday товарообіг мережі Епіцентр зріс на чверть. На що українці витратили найбільше грошей та які товари купували найчастіше?

За інформацією аналітичного відділу мережі торговельних центрів Епіцентр, загальний об’єм реалізації товарів у перші три дні акції Black Friday (21-23 листопада) зріс майже на 25% у порівнянні з минулим тижнем. Таке зростання товарообігу обумовлене бажанням українських споживачів зекономити на придбанні необхідних їм товарів, знижки на які цьогоріч сягають 70%.

У топ-5 акційних товарів, на які українці витратили найбільше коштів у перші дні Black Friday, увійшли телевізори, кавомашини, павербанки, пральні машини та електричні обігрівачі. Значним попит мали холодильники і кліматичні системи, а також товари для ремонту й облаштування осель, такі як керамічна плитка, клей для плитки та ламінат. При цьому до переліку товарів, які споживачі купували найчастіше, увійшли соняшникова олія, товари для творчості, зимові омивачі для авто, сірники в блоках, свічки тощо.

Серед інших товарів, які потрапили в перелік найбільш популярних на цьогорічний Black Friday, можна виділити батарейки, газові плитки, сковорідки, бойлери, паливні брикети, теплоізоляційні матеріали, генератори, зарядні станції, ліхтарі, свічки, їжу з тривалим терміном зберігання, предмети побутової хімії та гігієни, корма для тварин, теплий одяг та взуття тощо.

Нагадаємо, минулого року серед найпопулярніших товарів на “Чорну п’ятницю” в мережі ТЦ Епіцентр була побутова техніка і телевізори, керамічна плитка, ламінат і паркет, лакофарбова продукція і декоративне освітлення, а також товари для свят, побутова хімія та гігієна. При цьому в онлайні також активно купували автотовари, одяг та взуття, меблі, сантехніку та інструменти.

Довідка. Епіцентр - лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок листопада 2022 року мережа компанії об’єднувала 73 діючих торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ Епіцентр у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені.

Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну же перевищила 400 млн грн.