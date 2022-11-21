Мережу Епіцентр обладнали зарядними станціями для відвідувачів  

Для підтримки українців в умовах енергетичної кризи мережа ТЦ Епіцентр запустила проєкт “Ділимось світлом”. У торговельних центрах компанії по всій країні встановлено станції підзарядки гаджетів “Заряджайзери”.

Щоб підтримати населення в періоди відключення світла, мережа Епіцентр ділиться з покупцями резервною електрикою.

“ТЦ мереж Епіцентр та Нова Лінія обладнані автономними генераторами, які дозволяють нам підтримувати роботу торгових об’єктів за відсутності централізованого електропостачання. В умовах енергетичної кризи ми вирішили надати відвідувачам торгових центрів можливість підзарядити свої гаджети, щоб вони могли залишатися на зв’язку зі своїми рідними, а також отримувати інформацію про ситуацію в країні”, - коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

За його словами, для цього компанія обладнала в своїх ТЦ пункти підзарядки гаджетів “Заряджайзери”. Кількість таких пунктів залежить від площі торговельного центру та можливостей генерації електроенергії в кожному конкретному об’єкті. Карти розміщення “Зряджайзерів” знаходяться на вході в торговельні центри. Перші “Заряджайзери” почали роботу в Києві та Броварах, а найближчим часом вони будуть обладнані й в інших містах України.

Зазначимо, що компанія Епіцентр вже багато років планомірно скорочує використання енергоресурсів, слідуючи стратегічному курсу на енергоефективність та екологічність. Епіцентр встановлює на дахах торговельних центрів сонячні панелі, використовує LED-лампи та впроваджує інші енергоефективні рішення.

Мережа торговельних центрів Епіцентр також однією з перших в країні скоротила споживання електроенергії задля підтримки української енергомережі, що постраждала внаслідок ракетних обстрілів. Зокрема, компанія знизила яскравість освітлення в торгових залах, відключила підсвітки стелажів, вивісок, шоу-румів та LED-екранів на фасадах ТЦ тощо. Такі заходи дозволили в середньому скоротити споживання електроенергії на 30%.