Франція надасть Україні кредит в розмірі до 100 млн євро

Гроші будуть направлені до загального фонду державного бюджету.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та його французький колега Бруно Ле Мер підписали Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кредит надається на пільгових умовах. Процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору, з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору.

Сергій Марченко на зустрічі наголосив на необхідності залучення у наступному році зовнішнього фінансування у розмірі понад 3 млрд доларів щомісячно від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Франція направила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.