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Слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з Жеваго

Перевіряється інформація щодо роботи підприємств Жеваго і інтересах Росії.

Слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з Жеваго
Фото: Финансы

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), тобто перевіряється інформація щодо роботи його підприємств в інтересах Росії.

Зокрема йдеться й про підприємства корпорації "Артеріум". Також слідчі дії проходять вдома в осіб, які від імені Жеваго ведуть господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектору економіки в його інтересах.

 

За інформацією джерела, існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв’язок між Жеваго і цими підприємствами.

Сам Жеваго переховується за межами України, оскільки є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні та перебуває у розшуку.

Нагадаємо, у вересні Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження щодо компанії Жеваго, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

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