Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?

Втім, уже в грудні росіянам варто готуватись до іншої динаміки. І новий, 2023 рік, схоже, буде в цьому лише початком.

Попри санкції, які вже запровадили проти РФ, Москва в цьому році продовжувала активно продавати свої сировинні товари. В кінці жовтня-на початку листопада 2022 року її нафту купували шаленими темпами.

Чому росіяни могли заробляти на нафті?

«Росія, як один із найважливіших у світі виробників нафти, газу та сировини, має давні та прибуткові торговельні партнерства. Розірвати ці зв’язки нелегко», – констатує видання The New York Times в матеріалі щодо того, чому з окупантами продовжують торгувати.

А наприкінці жовтня та на початку листопада російський морський експорт сирої нафти взагалі досяг максимуму за останні п’ять місяців.

Фото: belrynok.by

За даними Bloomberg, на початку жовтня продаж цих вуглеводнів росіян морським транспортом зріс до 3,6 мільйона барелів на день, що є найвищим рівнем з початку червня.

При цьому експорт сирої нафти з Росії морем до Азії та суднами без визначеного призначення на початок листопада досяг 2,067 млн барелів на добу – найвищого рівня цього року.

А доходи Росії від нафтового експорту зросли на 16 мільйонів доларів США до 149 мільйонів доларів за тиждень станом на початок листопада – це найвищий експортний дохід Росії за п’ять тижнів.

Цьому сприяло те, що з початку великої війни проти України, ціни на енергоносії активно зростали. І тому, навіть продаж менших за обсягами партій міг приносити окупантам прибутки, співставні з минулорічними.

«По окремих напрямах обсяги продажу газу/нафти впали втричі, але по грошах росіяни часто мають те саме», – розповів LB.ua колишній спец представник з питань санкційної політики МЗС України Олексій Макеєв.

А очікування обмежень лише збільшило ажіотаж.

«Росія доставляє сиру нафту, як божевільна перед санкціями», – зазначає у своїй статті для Oilprice оглядач Джуліана Гейгер.

Економіст Олексій Кущ теж вважає, що у росіян купували енергоносії, зокрема, нафту, аби мати запаси наперед.

Фото: dyvys.info Олексій Кущ

«Багато країн запасаються нафтою перед тим, як в грудні почнуть діяти обмеження на її транспортування морським шляхом. Щодо країн ЄС та інших наших партнерів, то після початку дії ембарго на російську нафту в ЄС 5 грудня, обсяги значно скоротяться», – каже він.

Як довго окупанти зможуть заробляти на нафті?

5 грудня США разом із країнами G7 та Євросоюзу запровадять заборону на морські перевезення російської нафти. А за два місяці - 5 лютого 2023 року - на росіян очікує, заборона на перевезення ще й нафтопродуктів морським шляхом.

Фото: Sovcomflot Танкер Sovcomflot, котрий перевозить паливні матеріали з РФ до країн-споживачів

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це нафтове ембарго знизить до кінця вже цього, 2022 року, на 90% імпорт нафти з Росії в країни Євросоюзу. А ЄС, як вже писала LB.ua, у 2021 році був найбільшим її споживачем та купував 42% усього російського експорту цієї сировини.

Основний канал її постачання - транспортування морем. Зокрема, на нього припадає 75% російського нафтового експорту до Європи.

Тож, як мінімум, фізичні обсяги продажів російської нафти з початком грудневого ембарго значно скоротяться.

Та чи зможе РФ і далі отримувати прибутки від зростання цін на неї?

Як зазначає Мінфін США, усі ці обмеження по транспортуванню будуть частиною заходів щодо встановлення стелі (граничного рівня) цін на сировину з Росії.

Союзники ведуть консультації, щодо встановлення верхньої межі на нафту з РФ на рівні 40-60 доларів за барель.

За неофіційною інформацією, зараз середня собівартість видобутку нафти у РФ становить $44 за барель.

Загроза санкцій вже впливає на ціну

Росіяни намагаються пере направити обсяги, які не зможуть продавати ЄС, в Азію. Та ці маршрути довше, транспортування по ним дорожче, заробітки менші.

До того ж, на тлі усіх санкцій, навіть ті країни, які будуть продовжувати купувати у РФ нафту, будуть більш вибагливими, обережними іпочнуть вимагати суттєвих знижок, щоб нівелювати ризик від операцій з ними.

Так, росіяни вже мають проблеми на ринку Індії, де два найбільші нафтопереробні заводи – ключові донедавна споживачі російської нафти – призупинили її купівлю на спотовому ринку (коли товари, купуються та продаються для негайної доставки). Сталось це після пакету жовтневих санкцій Євросоюзу, який всього лише заклав основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн, а також – подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Фото: facebook/Укрнафта

Певно тому США не заперечують загалом, щоб Індія й надалі закуповувала російську нафту дорожче за граничні ціни, встановлені «великою сімкою», повідомляє Reuters.

Як пояснила голова Мінфіну США Джанет Йеллен, її країна вважає, що обмеження, навіть попри закупівлю Індією, все одно зрештою призведуть до зниження світових цін на нафту та обмеження доходів.

При цьому, на її думку, Росія не зможе продавати стільки нафти, як до обмежень, без значних знижок від граничних цін.

Та й через вже наявні санкції, російську нафту індуси купували зі знижкою в 20-25 доларів, – при листопадових цінах нафти 96 доларів за барель, РФ продавала її по 73 доларів.

Китайці теж закуповували російську сиру нафту за ціною від 16 до 17 відсотків дешевше, ніж в інших країнах. До 2022 року таких знижок у них не було.

Та навіть при цьому, у вівторок, 22 листопада стало відомо, що в Китаї призупинили закупівлю частини російської нафти через невизначеність щодо рівня цін, який буде встановлений на початку грудня, після запровадження санкцій Європейського Союзу.

А на тлі неминучих санкцій деякі китайські нафтопереробники вже навіть замовили альтернативні поставки нафти з Бразилії та Західної Африки, щоб застрахуватися від перебоїв з російською нафтою в грудні, навіть попри те, що вони дорожчі за нафту із РФ.

На тлі зменшення рівня російської нафти на міжнародному ринку в організації країн-імпортерів пішли чутки про збільшення видобутку, у якості альтернативи російської сировни. За даними ЗМІ, в ОПЕК+ замислилися збільшити нафтовидобуток на тлі обмежень для Росії . Зростання видобутку до 500 000 барелів на день можуть обговорити на засіданні організації 4 грудня.

Тож у 2023 році у РФ матиме набагато менше можливостей так активно заробляти на нафті, як в цьому році.

Це вже визнають самі росіяни.

Фото: EPA/UPG

Так у прогнозі Мінекономрозвитку оккупантів йдеться про те, що ціна на нафту марки Urals після зростання 2022 року до $80 за барель поступово знижуватиметься — до $65 за барель 2025-го.

Однак, навіть цей сценарій там оцінюють як «оптимістичний».

Бо, як вказує у своїх зауваженнях до прогнозу Рахункова палата РФ, при визначенні цього рівня цін не наведена інформація, чи враховуються в ньому коливання нафтових цін внаслідок нових санкцій, спроб обмежити вартість російської нафти та запровадження ембарго. Та зазначає, що подібні дії здатні суттєво вплинути на котирування.

Ціна на нафту марки Urals може скоротитися значно вище, попереджають аудитори.