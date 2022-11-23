Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 млрд на підтримку України, – Шмигаль

Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду.

Очільник українського уряду подякував керуючому директору Світового банку з питань операційної діяльності Алексу фон Тротсенбургу і віцепрезиденту Світого банку у питаннях Європи та Центральної Азії Анні Б’єрду за потужну підтримку України.

Світовий банк @WorldBank мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України. Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду. Вдячний @AxelVT_WB та @bjerde_anna за потужну підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 22, 2022

Нагадаємо, 22 листопада у держбюджет України надійшло $60 млн від Світового банку.