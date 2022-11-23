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Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 млрд на підтримку України, – Шмигаль

Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України взимку. 

Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 млрд на підтримку України, – Шмигаль
Фото: ABS-CBN News

Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду. 

Очільник українського уряду подякував керуючому директору Світового банку з питань операційної діяльності Алексу фон Тротсенбургу і віцепрезиденту Світого банку у питаннях Європи та Центральної Азії Анні Б’єрду за потужну підтримку України.

Нагадаємо, 22 листопада у держбюджет України надійшло $60 млн від Світового банку.

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