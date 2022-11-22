Мінфін розмістив військові облігації на 1,18 млрд грн

Найбільше виручили від облігацій на 2 роки з рівнем дохідності 19,25%.

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Міністерство фінансів України розмістило 22 листопада військові облігації на 1,18 млрд гривень.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Найбільше виручили від облігацій на 2 роки з рівнем дохідності 19,25% - 918 млн грн.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - зазначили в Мінфіні.

Фото: Пресслужба Міністерства фінансів України

Нагадаємо, 21 листопада уряд Канади випустив державні облігації для підтримки України на суму $500 млн.

У жовтні Мінфін розмістив військові облігації на понад 1,55 млрд грн.