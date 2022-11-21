БЕБ викрило схему незаконного відшкодування ПДВ на 35,4 млн грн

Для оборудки зловмисники використовували реєстраційні та бухгалтерські документи, реквізити розрахункових рахунків та печатки одного з підприємств.

Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного відшкодування ПДВ.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Зловмисники організували схему, через яку заволоділи 35,4 млн грн.

За інформацією бюро, йдеться про відшкодування ПДВ, яке здійснювалося органами Державної податкової служби без належних заходів з перевірки заявлених сум за різними операціями одного з підприємств.

"Встановлено, що реєстраційні та бухгалтерські документи, реквізити розрахункових рахунків та печатки згаданого підприємства використовувалися для незаконного відшкодування ПДВ. Тобто, це товариство було інструментом для реалізації злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів, яку наразі припинили співробітники БЕБ", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що службові особи одного з товариств протягом 2021-2022 років купували товарно-матеріальні цінності у низки підприємств, не відображаючи ці у податковій звітності. В результаті вони штучно створили нібито наявні залишки товарів у складських приміщеннях і привласнили на свої розрахункові рахунки у вигляді бюджетного відшкодування суму ПДВ.

Наразі детективив БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати, які належать олігархові Костянтину Жеваго, в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків.

Перед судом постануть керівники державного комбінату Буковини, які розтратили зерно на 4,3 млн грн.