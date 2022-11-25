Міністр фінансів підписав угоду про $4,5 млрд гранту Світового банку

24 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Зазначимо, сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 6,3 млрд дол. США та 1,441 млрд євро, з них грант 5,8 млрд дол.

Ці кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій як на національному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, 22 листопада у держбюджет України надійшло $60 млн від Світового банку. З цієї суми $50 млн надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, $10 млн - як гарантії від Латвії.