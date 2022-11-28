Понад 2 000 безробітних українців залучили до “Армії відновлення”

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що понад 2 000 безробітних українців залучили до виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Про це пише сайт Міністерства економіки.

За її словами, регіональна влада активно організовує на місцях суспільно корисні роботи, спрямовані на відновлення країни, і залучає до них все більше безробітних. На сьогодні такі роботи проводяться в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня вони також будуть організовані у Волинській та Запорізькій області.

У суспільно-корисних роботах задіяні вже понад 2 000 людей, що втратили роботу.

"Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6 700 гривень. Наразі держава виплатила їм вже 8,5 млн гривень", – зазначила заступниця міністра.

Наразі найбільшу кількість безробітних залучили в Сумській області – 664 особи та Київській – 509 осіб.

У Полтавській області залучили 313 осіб, Донецькій – 262 особи, Чернігівській – 209 осіб, Рівненській – 67 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,

заготівлі дров для населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,

упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6 700 гривень. Крім того, оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Нагадаємо, в Україні запрацював Єдиний портал вакансій.