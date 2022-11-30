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Росіяни обстріляли лікарню в Сумській області, загинув підліток

Снаряд влучив у другий поверх. 

Росіяни обстріляли лікарню в Сумській області, загинув підліток
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Вранці середи російська армія обстріляла лікарню в Білопіллі Сумської області. Загинув 15 річний підліток, який у момент обстрілу був на вулиці.

Зафіксовано 20 "прильотів" із САУ. Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Телеграм.

Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА

 

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

"Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів", – написав він. 

Пряме потрапляння було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. 

Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Зараз тут працюють рятувальники – розбирають завали. 

Значно пошкоджено чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджено булівлю прокуратури.

Нагадаємо, що ще одна лікарня потрапила під ворожий обстріл учора – Херсонська обласна. У жовтні окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті, в листопаді – пологовий у Торецьку. Унаслідок обстрілу ракетами пологового відділення Вільнянська загинув малюк Сергійко, якому було два дні. Це не єдині медичні заклади, по яких били росіяни.  

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