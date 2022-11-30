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Окупанти минулої доби здійснили 32 вогневі атаки на Донеччині, - МВС

За допомогою поліції евакуйовано 77 людей.

Окупанти минулої доби здійснили 32 вогневі атаки на Донеччині, - МВС
Фото: МВС

На Донеччині за минулу добу окупанти здійснили 32 вогневі атаки. Постраждали 12 населених пунктів. Є вбиті та травмовані цивільні мешканці, серед них дитина.

По це повідомляє пресслужба МВС.

«Ворог застосував ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган», артилерію, міномети. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів - 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідницький інститут, ТЕС, магазин», - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано три ракетні удари із ЗРК «С-300» по Слов’янську. Пошкоджено багатоквартирний і п'ять приватних будинків. Із «Ураганів» окупанти обстріляли Лиман, поцілили у багатоквартирні будинки, загинула людина, є травмовані, серед них дитина. В Кураховому пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дві оселі.

За допомогою поліції евакуйовано 77 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 31490 осіб, серед них 4733 - діти, 1912 - люди з інвалідністю.

Нагадаємо, за добу ЗСУ відбили шість атак ворога на Донеччині і Луганщині.

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