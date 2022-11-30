Великобританія запровадила санкції проти 22 російських чиновників

Загалом країна вжезапровадила санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій РФ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій, спрямованих проти 22 російських посадовців, причетних до мобілізації громадян РФ на незаконну війну проти України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт британського уряду.

"Сьогодні ми застосували санкції до осіб, які примушували до призову, відправляючи тисячі російських громадян воювати на незаконній і огидній війні Путіна. Велика Британія продовжить за допомогою санкцій і військової допомоги підтримувати Україну, яка захищає свою незалежність", - сказав Клеверлі.

Санкції запроваджуються, зокрема, проти віцепрем'єр-міністра Дениса Мантурова, директора федеральної служби виконання покарань Аркадія Гостєва, голови федеральної служби виконання покарань по Ростовській області Дмитра Безруких, які підтримували вербування вʼязнів до "ПВК Вагнера", а також - 10 губернаторів і глав регіонів, зокрема - очільників Дагестану, Інгушетії та Калмикії.

До санкційного списку потрапили також голова ЦВК Елла Памфілова та голова райвиборчкому в ростові Андрій Буров, які відповідали за організацію псевдореферендумів на тимчасово захопленій території чотирьох областей України.

Загалом Велика Британія запровадила санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій у відповідь на розв'язану Росією війну проти України.

Нагадаємо, Євросоюз має намір запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її нещодавні атаки на Україну.