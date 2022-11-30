29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
ГоловнаСвіт

Помер колишній голова КНР

На період його правління припало економічне піднесення Китаю. 

У віці 96 років помер колишній голова КНР Цзян Цземінь, який прийшов до влади після розгрому студентського мітингу на площі Тяньаньмень у 1989 році. За часів його влади Китай став вагомою частиною глобальної економіки, пише Washington Post

Цземінь помер у Шанхаї. Причиною смерті, згідно з повідомленням центрального телебачення, стала відмова органів. Він хворів на лейкемію. 

Цземінь керував Китаєм протягом 14 років. Він очолював період надзвичайного економічного зростання, який за деякими показниками втричі збільшив розмір економіки Китаю, заповнив американські магазини китайськими товарами та зробив Китай найбільшим іноземним кредитором Сполучених Штатів.

Після посади міністра електронної промисловості він був мером Шанхаю, а потім секретарем парткому. У 1989 році очолив Комуністичну партію Китаю, оскільки попередній її голова, який підтримав вимоги учасників протесту щодо політичних свобод, був звільнений та взятий під варту. 

Його спочатку вважали тимчасовим очільником партії, але він швидко перебрав контроль над урядом, комуністами та армією, і в 1993 році став головою КНР. 

Докладно про комуністичну еліту Китаю читайте в матеріалі LB.ua. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також