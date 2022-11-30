У віці 96 років помер колишній голова КНР Цзян Цземінь, який прийшов до влади після розгрому студентського мітингу на площі Тяньаньмень у 1989 році. За часів його влади Китай став вагомою частиною глобальної економіки, пише Washington Post.

Цземінь помер у Шанхаї. Причиною смерті, згідно з повідомленням центрального телебачення, стала відмова органів. Він хворів на лейкемію.

Цземінь керував Китаєм протягом 14 років. Він очолював період надзвичайного економічного зростання, який за деякими показниками втричі збільшив розмір економіки Китаю, заповнив американські магазини китайськими товарами та зробив Китай найбільшим іноземним кредитором Сполучених Штатів.

Після посади міністра електронної промисловості він був мером Шанхаю, а потім секретарем парткому. У 1989 році очолив Комуністичну партію Китаю, оскільки попередній її голова, який підтримав вимоги учасників протесту щодо політичних свобод, був звільнений та взятий під варту.

Його спочатку вважали тимчасовим очільником партії, але він швидко перебрав контроль над урядом, комуністами та армією, і в 1993 році став головою КНР.

Докладно про комуністичну еліту Китаю читайте в матеріалі LB.ua.