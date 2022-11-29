Росія випрошує в Індії поставку понад 500 підсанкційних продуктів, – Reuters

Деякі індійські компанії не поспішають експортувати до Росії через західні санкції.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

Москва надіслала Індії список із понад 500 продуктів, які вона хотіла би поставити для автомобілів, авіації та поїздів. Сама Росія не може поповнити запаси, оскільки така продукція перебуває під санкціями, пише Reuters.

Агентство ознайомилося із документом прохань Росії, інформацію про перелік підтвердили чотири джерела. Співрозмовник в індійському уряді сказав журналістам, що запит має незвичний масштаб. Поки неясно, скільки товарів Індія буде експортувати та в якій кількості.

За словами джерел, Індія через такі постачання прагне наростити торгівлю і скоротити дефіцит торговельного балансу із РФ. Однак деякі компанії-виробники занепокоєні, що можуть порушити західні санкції.

Галузеве джерело на умовах анонімності повідомило, що в міністерстві промисловості і торгівлі РФ попросили великі російські компанії надати їм списки необхідної сировини та обладнання. Цей російський співрозмовник також зазначив, що для узгодження конкретних обсягів потрібно подальше обговорення, і що охоплення не обмежується Індією.

Офіційні російські та індійські посадовці не відповіли журналістам на запит щодо коментарів.

Джерела також стверджують, що Росія зробила запити щодо постачань за декілька тижнів до візиту міністра закордонних справ Індії до Москви.

Індія не підтримала санкції, впроваджені іншими державами за російське повномасштабне вторгнення в Україну. Індійській імпорт з Росії з 24 лютого до 20 листопада зріс у майже пʼять разів – до $29 млрд. Рік тому за аналогічний період він складав 6 млрд.

Експорт водночас упав з 2,4 млрд до 1,9 млрд. Джерела в уряді Індії кажуть, що сподіваються збільшити експорт до 10 млрд доларів завдяки списку прохань, який склали росіяни.

Водночас низка індійських компаній відмовляється експортувати до Росії через західні санкції та відсутність ясності з платежами й страхуванням.

"Експортери виявляють нерішучість, особливо відносно товарів, що потрапляють під санкції", – повідомив Генеральний директор Федерації індійських експортних організацій Аджай Сахай.

Нагадаємо, що Індія також є великим покупцем російської нафти, в той час як велика кількість країн відмовляються від неї, аби не фінансувати військову машину Кремля.