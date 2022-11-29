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Росія активно вивозить щось літаками з Китаю, за листопад було 34 рейси, – Defense Express

У китайських соцмережах писали, що возиться форма, бронежилети, шоломи та інша подібна амуніція. 

Росія активно вивозить щось літаками з Китаю, за листопад було 34 рейси, – Defense Express
Ан-124 російської компанії
Фото: Defence Exprees

У листопаді кількість вантажних авіарейсів із Китаю до Росії зросла втричі порівняно з жовтнем. Борти можуть перевозити речі військового спрямування. 

Станом на вересень було зафіксовано лише три польоти (двох Ан-124 і одного Іл-76), у жовтні – 11 польотів. При цьому одного дня до Китаю прибуло одразу два Ан-124, пише Defense Express

За листопад станом на минулу неділю було здійснено 34 рейси, при цьому паузи між ними стали коротшими, а одночасно могли прибути зразу три літаки. 

"Рекорд – одночасно чотири борти 23 листопада: один Ил-76 (RA-76952) та три Ан-124 (RA-82081,RA-82044, RA-82074)", – зазначили в матеріалі. 

Регулярні рейси Чженчжоу-Росія здійснюються Ан-124 і Іл-76 компанії "Волга-Днепр". Літають борти RA-76511, RA-76952, RA-82081, RA-82079, RA-82044, RA-82074.

"Що саме РФ вивозить з Китаю поки залишається таємницею. Цілком можливо, що це, як пишуть у китайський соцмережах, просто форма, бронежилети, шоломи та інша подібна амуніція. Але активність рейсів розпочалась через місяць після оголошення часточкової мобілізації та не припала на її пік. Можливо, мова йде саме про зимове спорядження, яке відшиваються на китайських фабриках", – припустили в Defence Express.

Там додали, що вантаж має відповідати критеріям значного дефіциту для Росії та мати велике значення, враховуючи, що заради нього задіюються "Руслани". 

"Або це вантаж легше транспортувати саме літаками, наприклад, для мінімізації охорони. Більше того, цього вантажу необхідно багато, як з точки зору кількості рейсів, так і можливої ваги, бо мова йде про 34 польоти лише за поточний листопад – 22 Ан-124 та 12 Ил-76. Для розуміння, це об'єми вантажу вагою від 1 500 тонн (з урахуванням реалістичних масо-габаритних показників у 50% від максимальної вантажності, а не допустимої ваги моновантажів)", – вважають аналітики компанії. 

За їхніми словами, у цьому випадку ідеї, що вантажем можуть бути критичні для російської оборонної промисловості мікросхеми, розбиваються о кількість рейсів. 

"Бо уявити, що РФ різко знадобились 1,5 тисячі тонн мікросхем виглядає нереалістичним. Тому не варто виключати, що Китай виробляє на замовлення РФ вже готові вузли та агрегати, які у зборі мають більше "об'ємної", ніж реальної ваги", – зазначили в матеріалі. 

Вони припускають, що вантажі, які перевозяться із Китаю до Москви, все ж мають військове спрямування – про це свідчать вимкнені транспондери літаків, що ускладнюють їх відстеження, і дописи в соцмережах. 

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