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Представник України при ООН пропонує повернути РФ її історичну назву

Дипломат запустив голосування у Twitter.

Представник України при ООН пропонує повернути РФ її історичну назву
Сергій Кислиця
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Влада України може повернути РФ її історичну назву - Московія.

Про це повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

“Що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву”, - написав Кислиця.

Він додав, що теперішня назва Росії є вкраденою.

Як приклад країни, котру називають по-різному у різних мовах, Кислиця навів Угорщину.

Нагадаємо, Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.

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