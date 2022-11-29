Представник України при ООН пропонує повернути РФ її історичну назву

Влада України може повернути РФ її історичну назву - Московія.
Про це повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.
“Що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву”, - написав Кислиця.
Він додав, що теперішня назва Росії є вкраденою.
Як приклад країни, котру називають по-різному у різних мовах, Кислиця навів Угорщину.
Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022
Нагадаємо, Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.