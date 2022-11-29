У Берліні почалася зустріч міністрів юстиції країн G7 щодо розслідування воєнних злочинів РФ

"Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, хто їх скоїв і де б вони не були скоєні".

У Берліні почалася зустріч міністрів юстиції країн "Велико сімки" (G7) для розслідування воєнних злочинів російських військових в Україні.

Про це повідомляє Мін'юст Німеччини у Twitter.

Зазначається, що голови МЗС мають обговорити, як краще координувати зусилля зі збору доказів воєнних злочинів в Україні та притягнення до відповідальності злочинців.

"Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, хто їх скоїв і де б вони не були скоєні", – заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман перед головуванням на зустрічі, назвавши її "складним завданням".

Він заявив про необхідність притягнення до відповідальності воєнних злочинців та наголосив, що в Україні задокументовано вже понад 45 000 випадків воєнних злочинів. Німеччина та інші держави також проводять розслідування.

"Ми хочемо це координувати. Міністри юстиції надсилають політичний сигнал", – зазначив Бушманн.

Анонсуючи зустріч кілька днів тому, Бушманн наголосив, що це перша в історії зустріч у такому форматі.

Нагадаємо, перед самітом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив масовані атаки РФ на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. Він також наголосив, що перемир'я між Україною та Росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.