Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Відповідний допис він опублікував у Телеграм.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Військово-політичне командування України попереджало, що ворог готується завдати нових атак по енергетичній інфраструктурі. Слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях.

Через 10 хвилин після оголошення тривоги в Києві та низці областей повідомили про відбій. Довше тривога триває в південно-східних областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у Телеграм, що минулого разу ворог також маскував удар під тренувальний політ. Він додав, що раніше ворожа авіація кружляла над окупованою територією, а сьогодні – по кордону України, навіть на сході.

Попередній масований ракетний удар Росія вчинила 23 листопада. Наслідком стало масштабне знеструмлення областей України, перебої зі звʼязком, водопостачанням та опаленням.