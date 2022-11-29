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Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Сирени – по всій країні, крім Криму. 

Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу
Фото: EPA/UPG

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Відповідний допис він опублікував у Телеграм.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Військово-політичне командування України попереджало, що ворог готується завдати нових атак по енергетичній інфраструктурі. Слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. 

Через 10 хвилин після оголошення тривоги в Києві та низці областей повідомили про відбій. Довше тривога триває в південно-східних областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у Телеграм, що минулого разу ворог також маскував удар під тренувальний політ. Він додав, що раніше ворожа авіація кружляла над окупованою територією, а сьогодні – по кордону України, навіть на сході. 

Попередній масований ракетний удар Росія вчинила 23 листопада. Наслідком стало масштабне знеструмлення областей України, перебої зі звʼязком, водопостачанням та опаленням. 

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