До Києва прибув координатор Держдепу щодо санкційної політики: обговорять додатковий тиск на Росію

Джеймс ОʼБраєн під час візиту до Києва

До Києва з візитом прибув координатор Державного департаменту США з питань санкцій Джеймс ОʼБраєн. Він збирається обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію.

Про це в твіттер повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк. Вона заявила, що санкції та експортний контроль уже підірвали здатність Москви реалізовувати свій імперський проєкт.

Брінк зауважила, що водночас РФ посилила атаки на інфраструктуру.

Судячи з опублікованого амбасадоркою фото, ОʼБраєн зустрівся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який є співголовою Міжнародної санкційної групи.

На сторінці Ради нацбезпеки і оборони України і фейсбук також повідомили, що ОʼБраєн мав зустріч із секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Ббговорили синхронізацію зусиль України та США щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Нині міжнародна спільнота застосувала вісім пакетів санкції проти Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну. Голова українського уряду Денис Шмигаль говорив, що Україна розраховує на повне відключення російських банків від SWIFTу девʼятому пакеті санкцій та заборону в’їзду в ЄС громадян РФ.

Восьмий пакет санкцій ЄС узгодив у жовтні. Він передбачив обмеження цін на нафту, нові експортні та імпортні обмеження та персональні заходи проти 35 осіб і компаній.

14 листопада міністерка фінансів США Джанет Єллен анонсувала нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які причетні до закупівлі військових технологій для Росії. Обмежувальні санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 компаній.