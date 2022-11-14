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США застосують санкції проти мережі військових постачань Росії

Йдеться про 14 осіб і 28 компаній. 

Міністр фінансів США Джанет Єллен анонсувала нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які причетні до закупівлі військових технологій для Росії. Обмежувальні санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 компаній, цитує заяву Єллен на полях саміту G20 видання The Guardian

Зокрема, санкції буде вжито проти фінансових посередників. 

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб зірвати військові дії Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", – сказала Єллен журналістам.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Міністерство фінансів США раніше вживало санкцій проти великих військово-промислових компаній у Росії, а міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії.

Нині відомо, що росіяни закуповують боєприпаси у Північної Кореї та Ірану. 

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