За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив близько 81 370 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано;

танків – 2848 (+8);

бойових броньованих машин – 5748 (+6);

артилерійських систем – 1839 (+2);

РСЗВ – 393 (+0);

засоби ППО – 206 (+0);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі/катери –16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21);

спеціальна техніка – 160 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в Чорнобаївці під Херсоном ЗСУ знищили російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.