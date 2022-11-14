За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив близько 81 370 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано;
- танків – 2848 (+8);
- бойових броньованих машин – 5748 (+6);
- артилерійських систем – 1839 (+2);
- РСЗВ – 393 (+0);
- засоби ППО – 206 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2);
- крилаті ракети – 399 (+0);
- кораблі/катери –16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21);
- спеціальна техніка – 160 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше в Чорнобаївці під Херсоном ЗСУ знищили російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.