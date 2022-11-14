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За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, – Генштаб

Загальні втрати ворога – близько 81 370 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив близько 81 370 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків – 2848 (+8);
  • бойових броньованих машин – 5748 (+6);
  • артилерійських систем – 1839 (+2);
  • РСЗВ – 393 (+0);
  • засоби ППО – 206 (+0);
  • літаків – 278 (+0);
  • гелікоптерів – 261 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2);
  • крилаті ракети – 399 (+0);
  • кораблі/катери –16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21);
  • спеціальна техніка – 160 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в Чорнобаївці під Херсоном ЗСУ знищили російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.

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