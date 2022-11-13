Головне за день. Неділя, 13 листопада

Ворожий обстріл пологового в Торецьку, "русскій мір" в Києво-Печерській Лаврі, планові відключення світла 14 листопада, вибух у Стамбулі. Яким запам’ятається 263-й день повномасштабної війни.

У понеділок, 14 листопада, в Україні заплановані заходи з обмеження споживання електроенергії.

“У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях”, - повідомили в Укренерго.

Уточнюється, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що минулої доби українські захисники уразили два десятки районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Авіація завдала по росіянах 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження окупантів, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів.

Ворог за добу завдав одного ракетного та 6 авіаційних ударів та здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 13 листопада – в нашій новині.

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Курахове на Донеччині.

За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення

Кириленко закликав жителів області виїжджати через російські обстріли.

"Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив очільник області.

У неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли також лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області.

"Лікарня, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку потрапили під ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження", - написав Павло Кириленко.

На Софійській площі у Києві вшанували пам'ять загиблих героїв полку Азов.

Учасники акції "Містерія. Небесний полк Азов" запалили смолоскипи на честь своїх загиблих побратимів.

Фоторепортаж з місця події – в нашій новині.

У церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють "русскій мір".

Відео оприлюднив священник Православної церкви України Михайло Омелян.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???" - йдеться в дописі отця Омеляна.

На інцидент відреагували в Службі безпеки України. Як ідеться в повідомленні пресслужби СБУ, там уже вивчають усі деталі справи, і ця ситуація "не залишиться без відповідної реакції".

На головній пішохідній вулиці столиці Туреччини о 16.20 за місцевим часом прогшримів вибух.

Станом на 20.29, за інформацією віце-президента Туреччини Фуата Октая, кількість загиблих становила шестеро осіб, поранених уже 81 особа, двоє з яких серйозно.

За словами Октая, вибух спричинила бомба, яку заклала жінка.

У Міністерстві юстиції повідомили, що головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів та двох заступників головного прокурора у справі про вибух.

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