За день по Сумщині росіяни випустили більше 260 мін, ракет та снарядів, - Живицький

На щастя, при обстрілах ніхто не загинув.

За сьогодні, 13 листопада, по прикордонним громадам Сумської області росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Шалигинська громада: впродовж дня було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 “прильотів”), САУ (20 “прильотів”) та ще 8 вибухів мін було на нашій території. Без руйнувань”, - повідомив Живицький.

Також по Зноб-Новгородській громаді росіяни відкривали вогонь із мінометів. Було 11 “прильотів”, без наслідків.

Хотінську громаду Сумщини окупанти обстріляли із САУ та мінометів, загалом було 26 вибухів. Пошкоджений будинок місцевих, 3 трактори та лінії електропередач.

Білопільську громаду протягом дня росіяни обстріляли 5 разів, зафіксований 61 вибух від ворожих мін на прикордонні. Також 17 “прильотів” із артилерії. Внаслідок обстрілів відомо про три зруйновані будинки мирних мешканців. Інформація уточнюється. Також пошкоджені електролінії. Без людських втрат.

Тако з території Росії по Юнаківській громаді били із САУ (34 “прильоти”), ще 36 вибухів внаслідок обстрілу з артилерії. Без руйнувань.

Краснопільська громада Сумської області зазнала ракетного обстрілу. Ворожий гелікоптер здійснив пуск 8 ракет типу НУРС в напрямку одного з прикордонних сіл. По околицям іншого села росіяни вдарили з мінометів (3 “прильоти”). Без руйнувань.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області у неділю, 13 листопада.